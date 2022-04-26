"Любые ограничения - это возможности": как Крым справляется с санкциями

Местные предприниматели и ученые адаптировались к новым реалиям

В российских регионах наращивают темпы импортозамещения. Успешный пример - Крым. Местные предприниматели и учёные не просто смогли адаптироваться к зарубежным санкциям. Уже 8 лет они развивают собственное производство в самых разных сферах: от деликатесов до высокоточной электроники.

320 гектаров - цветущий бело-розовый ковер – крупнейший в России ореховый сад. Посадки интенсивные, орошение капельное, есть свои скважины и накопитель. В этом году крымские фермеры готовятся заместить четверть объема поставок из других стран и это еще не предел. Сад увеличат на 180 гектаров.

"Это все под механизированный сбор, подобраны специально сорта под все наши риски крымские, то есть с оттянутым сроком цветения. В прошлом году у нас было первое плодоношение. Мы удачно собрали 50 тонн первого миндаля в Крыму произведенного. Так что, в принципе, надеемся, что в этом году раза в два, а то и в два с половиной больше будет урожайность", - говорит директор сельхозпредприятия Сергей Булыгин.

Большой урожай ждут и на устричных фермах. Деликатесы востребованы у туристов и в ресторанах по всей стране. В этом году моллюсков выращивают из запасов французской молоди – спата. На следующий из-за введенных санкций ищут альтернативу. Севастопольские ученые уже вырастили экспериментальную отечественную партию, теперь нужна ферма-инкубатор.

"Уже воспроизведено порядка 500 тысяч штук. То есть мы готовы на сегодняшний день приступать к реализации данного проекта совместно с инвестором и покрыть потребность фермеров Российской Федерации. На сегодняшний день по нашим подсчетам это объем от 15 до 30 миллионов штук", - говорит заместитель директора федерального исследовательского центра ИНБЮМ им. А.А.Ковалевского РАН Ярослав Андрончик.

Во Франции закупали не только устриц, но и высокоточные датчики для гражданской авиации. Теперь их делают в Симферополе для механизмов управления самолетов "Суперджет" и MC-21. А еще системы корабельной автоматики и механизмы для военной техники.

"Технику, которую мы разрабатывали и выпускаем всех трех направлений: и претензионные, и электроинструмент, и локальные системы управления для турбин, для дизель генераторов – это техника, которая на полшага, но опережают время", - рассказывает генеральный директор завода Александр Баталин.

Продукция не только космическая, но и бытовая. Эти электроинструменты полностью из отечественных компонентов. А вот так испытывают крымский электроинструмент (см. видео). 180 часов беспрерывной работы в разных режимах. Сравнивают с зарубежными аналогами, наши ничем не уступают. И это сейчас, а в ближайшие пару лет появятся новые двигатели, которые смогут работать до 5 тысяч часов. Практически вечные инструменты.

Крым и Севастополь уже 8 лет справляются с санкциями. Так, во время водной блокады со стороны Украины, на месте рыбных колхозов появилась креветочная ферма – ставки наполнили морской водой и завезли ракообразных из Таиланда. А керченский завод "Залив", где когда-то делали атомные ледоколы и самые большие танкеры Советского Союза, сегодня вновь получает военные заказы. На полуострове понимают: любые ограничения - это возможности.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Республика Крым.

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