"Времени ждать нет": зрители ТВЦ собирают средства на лечение Сергея Марьина

У мальчика - остеосаркома правой бедренной кости

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение четырнадцатилетнего Сергея Марьина из Ульяновска. У него очень тяжёлый и страшный диагноз - остеосаркома правой бедренной кости, опухоль дала метастазы в лёгкое. Мальчик уже прошел серьёзный курс химиотерапии. И в ближайшие дни ему предстоит сложнейшая операция. Врачи должны удалить опухоль и установить эндопротез, который позволит ребёнку вернуться к обычной жизни. Однако стоит эндопротез больше трёх миллионов рублей. Для семьи это неподъёмная сумма.

Помочь Сергею может каждый. Достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Удивительно нежная блюзовая мелодия в коридорах детского онко-гематологического центра имени Блохина звучит очень неожиданно. Но даже в клинике Серёжа Марьин не хочет расставаться со своим любимым инструментом. И по его просьбе врачи нашли гитару, чтобы иногда, между процедурами, он мог заниматься. Музыкант не должен терять навык.

"В концертах участвую, в конкурсах, медаль есть, кубок - лауреат третьей степени", - говорит Сергей.

Пока, правда, о музыкальной школе и концертах Сергею пришлось забыть. Он хорошо знает, как буквально каждый шаг может причинять боль. Все началось внезапно, еще осенью - заболела нога, правое бедро.

"Я подумал, что может, растянул, ну а потом, когда под коленку переместилось, уже начал хромать. Тяжело ходить было, подниматься по лестнице", - вспоминает он.

В диагноз, который после обследования поставили в Ульяновской детской больнице, семья Сергея долго не могла поверить.

"Когда я позвонила врачу, он сказал нам: приезжайте. И сразу стало понятно, что всё плохо. И тогда поставили диагноз - остеосаркома. Мы не могли прийти в себя. И так получилось, что это все как раз происходило под Новый год. Новый год Сережа встречал один в больнице, без нас. Мы тоже были дома одни без него, он еще ни о чём не знал", - рассказывает мама Сергея Евгения Марьина.

Один из тяжелейших моментов - когда сказали о диагнозе самому Сергею.

"Мы говорили постепенно, сначала рассказали, что это очень тяжелая болезнь. Но мы едем в самую лучшую больницу и здесь его обязательно вылечат", - вспоминает Евгения.

И уже с января Сергей проходит лечение в Москве, в онкоцентре имени Блохина.

"В экстренном порядке мы выполнили ребенку биопсию, дождались гистологического заключения, которое подтвердило все наши догадки, что у ребенка именно злокачественное образование - это остеосаркома с метастатическим поражением правого легкого", - объясняет врач-детский онколог хирургического отделения №3 ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина Мария Болохонова.

Позади у Сережи несколько курсов химиотерапии. А следующий этап лечения - сложнейшая операция.

"Удалить бедренную кость вместе с опухолью полностью, и полностью заменить её эндопротезом. Для чего это надо - для того, чтобы он полноценно себя ощущал в социальной своей сфере, чтоб мог ходить, бегать", - говорит хирург, старший научный сотрудник ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина Денис Хестанов.

Вот только приобрести такой эндопротез сами родители Сергея не могут.

"Этот протез очень дорогой, он изготавливается заграницей, по индивидуальным меркам, он раздвижной, потому что ребёнок продолжает расти. И для нас сумма, которую назвали просто неподъёмная", - говорит мама Сергея.

Родители всегда рядом с Сергеем. Но в последнее время уже он сам трогательно поддерживает маму: "Я говорю ей, что всё будет хорошо, вылечусь".

Сережа увлекается не только музыкой. Мечтает стать программистом: "Сам учу язык программирования, скачал книжки из интернета по программированию".

Он мечтает о том, чтобы вернуться в родной Ульяновск, в гимназию, музыкальную школу, к друзьям. Но впереди - операция. Она состоится уже на этой неделе. Откладывать нельзя, считают врачи.

"Это нужно делать именно сейчас. Вот, ну грубо говоря - сегодня. Времени ждать уже нет", - говорит врач-детский онколог хирургического отделения №3 ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина Мария Блохина.

А после операции предстоит и новый курс химиотерапии, и долгая реабилитация, ему придётся фактически заново научиться ходить. Однако врачи уверены - у Сергея есть все шансы победить болезнь. И каждый сейчас может ему в этом помочь.

Юлия Богоманшина, Илья Ушаков, Василий Батурин, "ТВ Центр".

Лечение Сергею нельзя откладывать. На этой неделе у него операция, и помощь нужна, как можно скорее. Помочь просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Сергея Марьина, программа 1404

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