На немецкой базе "Рамштайн" обсудят поставки оружия Украине

Там соберутся десятки министров обороны стран НАТО и не только

О введении новых санкций в отношении нашей страны сообщили в Великобритании. Под запрет попадают поставки технологий, которые могут быть использованы в спецоперации. А в Германии на американской авиабазе "Рамштайн" сегодня пройдёт встреча стран НАТО и их союзников. Главная тема - согласование поставок вооружения Украине.

С мира по нитке, точнее, по танку для Украины. На вопрос, передавала ли Польша Киеву эти вооружения, Матеуш Моравецкий ответил утвердительно. Правда, количество машин, не уточнил.

Немецкий оборонный концерн, по информации западных СМИ, подал заявку на продажу Киеву 88 подержанных танков, сотни БМП и еще сотни артиллерийских установок. Примерная стоимость - два миллиарда евро. Министр обороны Великобритании сообщил, что королевство готово поставлять Украине противокорабельные ракеты и самоходные установки.

"Мы безвозмездно передадим небольшое количество боевых машин с пусковыми установками для зенитных ракет. Это машины "Stormer", которые увеличат потенциал украинской противовоздушной обороны на малых дистанциях, как в дневное, так и в ночное время", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Что до Вашингтона, то только за последние месяцы украинская сторона получила от Америки оружия и боеприпасов на сумму в четыре миллиарда долларов. Ранее в Пентагоне открыто признавали: отслеживать, что происходит с переданным Киеву вооружениями, Штаты не могут. О том, что накачивание Украины военной техникой и боеприпасами грозит их бесконтрольным распространением и за пределами страны, предупредил глава российского МИД.

"Я читал несколько анонимных заявлений действующих американских военных на вопрос о том, что происходит с этим вооружением, когда оно пересекает украинскую границу, где оно найдет свой окончательный пункт назначения. Они сказали: "Мы не имеем информации о том, куда все это вооружение попадает". Напомню, что помимо танков, бронетранспортеров, тысячами поставляются переносные зенитно-ракетные комплексы, оружие террористов", - заявил Лавров.

Между тем, Украина продолжает ходить с протянутой рукой и теперь запрашивает у администрации США уже чрезвычайную экономическую помощь на сумму как минимум 2 миллиарда долларов в месяц. Чтобы не откладывать вопрос в долгий ящик, по приглашению США на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии соберутся два десятка стран, причем не только из НАТО. Как заявили в Пентагоне, в повестке - обсуждение текущей поставки вооружений и возможные корректировки партий с учетом потребностей киевских властей. Это означает, что переговорный процесс не рассматривается Украиной как приоритетный. Тем временем, Еврокомиссия уже на этой неделе предложит странам ЕС проект шестого пакета санкций против России. Однако вопрос ограничений уже спровоцировал раскол между членами Евросоюза.

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии : "Некоторые государства-члены очень четко заявили, что не поддержат эмбарго или штрафные пошлины на российскую нефть или газ. Это значит, что у нас пока нет единогласия в ЕС, чтобы принять решение об эмбарго или тарифе на данный момент. Поэтому окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ еще не на столе".

Речь о Германии и Австрии, которые не нашли альтернативных источников российским нефти и газу. Так что новые рестрикции могут затронуть еще несколько наших банков, которые могут отключить от SWIFT.

Анастасия Мартынова, Кирилл Паремнов, Елена Сахно, "ТВ Центр".

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