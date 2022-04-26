В ЕС назвали срок полной ликвидации энергозависимости от России

Это замедлит рост европейской экономики, признали в Брюсселе

Европейский союз собирается свести зависимость от российских энергоресурсов к нулю к концу 2027 года. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

По словам чиновника, ЕС работает над сокращением энергозависимости от России, на это направлена "эволюция различных пакетов санкций". К концу 2022 года Брюссель рассчитывает на снижение зависимости от российских нефти и газа на две трети.

Перед ЕС также стоит цель разработать стратегию, которая не замедлит климатический переход, а путь к снижению зависимости от российской энергии лежит через возобновляемые источники, заявил еврокомиссар.

При этом Джентилони признал, что ЕС придется пересмотреть в сторону понижения прогноз по росту экономики, который ожидался на уровне 4%. Риск стагнации, по словам представителя Брюсселя, во многом зависит от продолжительности конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

25 апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что между государствами-членами Евросоюза нет согласия относительно введения запрета на поставки российской нефти в рамках расширения ограничительных мер против России. При этом Боррель признал, что такие меры одобряет недостаточное количество членов ЕС.

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