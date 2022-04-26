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В ЕС назвали срок полной ликвидации энергозависимости от России

10:00
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Это замедлит рост европейской экономики, признали в Брюсселе

Европейский союз собирается свести зависимость от российских энергоресурсов к нулю к концу 2027 года. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
ЕС планирует ограничить российскую нефть в цене

По словам чиновника, ЕС работает над сокращением энергозависимости от России, на это направлена "эволюция различных пакетов санкций". К концу 2022 года Брюссель рассчитывает на снижение зависимости от российских нефти и газа на две трети.

Перед ЕС также стоит цель разработать стратегию, которая не замедлит климатический переход, а путь к снижению зависимости от российской энергии лежит через возобновляемые источники, заявил еврокомиссар.

При этом Джентилони признал, что ЕС придется пересмотреть в сторону понижения прогноз по росту экономики, который ожидался на уровне 4%. Риск стагнации, по словам представителя Брюсселя, во многом зависит от продолжительности конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

25 апреля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что между государствами-членами Евросоюза нет согласия относительно введения запрета на поставки российской нефти в рамках расширения ограничительных мер против России. При этом Боррель признал, что такие меры одобряет недостаточное количество членов ЕС.

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