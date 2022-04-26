Минстрой оценил уровень импортозамещения в жилищном строительстве

С иностранными рынками материалов и технологий есть сложности

Заместитель министра строительства России Никита Стасишин сообщил, что с иностранными рынками строительных материалов и технологий в последнее время все стало "не так просто".

"Но я думаю, что благодаря нашим друзьям из Узбекистана и еще некоторых стран, мы этот вопрос преодолеем. Тем более что у нас импортозамещение в отрасли, если мы говорим про стандартное жилье, больше 90%", - уточнил замглавы Минстроя (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в настоящее время в России в стадии строительства находится 142 миллиона квадратных метров жилья. На готовых к вовлечению в оборот площадках можно до 2030 года построить еще 150-170 миллиона квадратов.

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