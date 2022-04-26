Российские военные захватили украинскую ремонтную базу с военной техникой

Об этом рассказали в Минобороны России

В ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса Вооруженные силы России захватили украинскую ремонтную базу, на которой находится около 100 единиц военной техники. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказали в российском Министерстве обороны.

В числе прочего на базе находились зенитные самоходные установки "Шилка", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска", машины из состава комплекса "Оса-АКМ" и "Тор-М1", зенитные ракеты к "Тору", многочисленные снаряды к 30-миллиметровым пушкам.

На базе производился ремонт вооружения и военной техники, после которого техника выезжала и выполняла задачи, поставленные правительством Украины. Техника захвачена российскими военнослужащими и находится в их распоряжении, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минобороны России рассказали о новых провокациях, которые украинские националисты готовят против мирного населения. В частности, в Карловке Донецкой Народной Республики националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища. В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населенных пунктов с общей численностью населения более 10 тысяч человек.

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