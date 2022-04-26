В Приднестровье взорвали две антенны регионального радиоцентра

Вышки ретранслировали российское радио

В Приднестровье неизвестные взорвали ретранслировавший российские программы радиоцентр.

Взрывы произошли утром 26 апреля в населенном пункте Маяк Григориопольского района, заявили в МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Из строя вышли две антенны: одна мегаваттная, вторая - полумегаваттная. Никто из сотрудников радиоцентра и местных жителей не пострадал, передает ТАСС.

Сейчас на месте происшествия работают саперы Минобороны и полиция.

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