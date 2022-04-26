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Медведев высказался о будущем Twitter

10:30
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Ранее соцсеть купил Илон Маск

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram покупку Илоном Маском социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов.

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"Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит. Поскольку не только владельцы теперь определяют правила их жизни", - написал Медведев.

Он добавил, что чудесного превращения с Twitter не случится. Соцсеть не превратится в демократичную и справедливую.

"Если, конечно, не уйдет из американской юрисдикции", - добавил зампред Совбеза.

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