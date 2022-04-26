Медведев высказался о будущем Twitter

Ранее соцсеть купил Илон Маск

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram покупку Илоном Маском социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов.

"Перекупка сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменит. Поскольку не только владельцы теперь определяют правила их жизни", - написал Медведев.

Он добавил, что чудесного превращения с Twitter не случится. Соцсеть не превратится в демократичную и справедливую.

"Если, конечно, не уйдет из американской юрисдикции", - добавил зампред Совбеза.

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