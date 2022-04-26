Компания Valio продает бизнес в России

Покупатель уже определен

Финская компания Valio Group приняла решение продать свой бизнес в России группе Velkom. Об этом говорится в релизе, опубликованном во вторник, 26 апреля.

Финский производитель молочных продуктов включил в сделку в том числе бренд "Виола". Транзакция будет произведена немедленно.

Подробности сделки в релизе, который цитирует ТАСС, не приводятся.

После начала Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса ряд зарубежных компаний объявили о сокращении присутствия на российском рынке или полной остановке работы в России.

В частности, французская компания Danone сообщила о прекращении импорта в Россию продукции под брендами Evian и Alpro. Кроме того, Danone приостановила все инвестиции и рекламные кампании в России.

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