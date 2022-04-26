ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД КНР: никто не хочет Третьей мировой войны

10:52
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Все конфликты можно решить дипломатическим путем

Стороны конфликта на Украине должны проявить сдержанность и не допустить его распространения.
Лавров озвучил принципиальную позицию Москвы по поводу ядерной войны

Об этом заявили в МИД Китая. Все проблемы должны решиться дипломатическим путем.

"Никто не хочет увидеть третью мировую войну, необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров", - сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной. В ней не будет победителей.  

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркнул президент.

В Минобороны заявили, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и силам ВСУ. Гражданскому населению ничего не угрожает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Здание МИД КНР
Здание МИД КНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.