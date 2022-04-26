МИД КНР: никто не хочет Третьей мировой войны

Все конфликты можно решить дипломатическим путем

Стороны конфликта на Украине должны проявить сдержанность и не допустить его распространения.

Об этом заявили в МИД Китая. Все проблемы должны решиться дипломатическим путем.

"Никто не хочет увидеть третью мировую войну, необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров", - сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной. В ней не будет победителей.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркнул президент.

В Минобороны заявили, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и силам ВСУ. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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