В городском парке под Владимиром взорвалась граната

Есть пострадавшие
В парке "Сосенки" в Александрове Владимирской области мужчина бросил гранат, пишет ТАСС.
Пострадали пять человек. Бросивший гранату задержан.
Как уточняют местные СМИ, изначально у мужчины случился конфликт с рабочими, занимающимися благоустройством парка.
"Нарушитель задержан правоохранителями, с ним ведутся следственные действия", - рассказала глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.
Она добавила, что всем пострадавшим оказали помощь.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"