В городском парке под Владимиром взорвалась граната

Есть пострадавшие

В парке "Сосенки" в Александрове Владимирской области мужчина бросил гранат, пишет ТАСС.

Пострадали пять человек. Бросивший гранату задержан.

Как уточняют местные СМИ, изначально у мужчины случился конфликт с рабочими, занимающимися благоустройством парка.

"Нарушитель задержан правоохранителями, с ним ведутся следственные действия", - рассказала глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.

Она добавила, что всем пострадавшим оказали помощь.

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