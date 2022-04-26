Российские военные сбили две украинские "Точки-У"

Ракеты были сбиты над населенными пунктами

Российские военнослужащие уничтожили две украинские ракеты "Точка-У" в воздухе над населенными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

Украинские ракеты были сбиты зенитным ракетным комплексом "Бук-М1", уточнили в Минобороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Барвенково российские военные уничтожили пусковую установку ракет "Точка-У", два украинских зенитных ракетных комплекса С-300 и станцию радиоэлектронной борьбы, рассказали в российском оборонном ведомстве в ходе ежедневного брифинга.

Ранее в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы России захватили украинскую ремонтную базу, на которой находится около 100 единиц военной техники, в том числе зенитные самоходные установки "Шилка" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".

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