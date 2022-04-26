В России с коронавирусом госпитализирован 3161 человек

Выявлено 7107 случаев

За сутки в России госпитализирован 3161 больной коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 7107 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 378 человек, из них госпитализирован только 169.

Выздоровели за сутки 11899 человек. Скончались 176 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 18151895 человек. Умерли 375237 зараженных. Вылечились 17495382 заболевших.

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