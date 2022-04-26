Российские военные за сутки уничтожили около 500 националистов

Выполнены 1299 огневых задач

Российские военные поразили четыре военных объекта Украины, в том числе два склада боеприпасов в Харьковской области.

Об этом сообщили в Минобороны России в ходе утреннего брифинга. Всего за минувшие сутки ракетными войсками и артиллерией выполнены 1299 огневых задач. Поражены 87 военных объектов Украины, уничтожены около 500 националистов.

Также российские средства ПВО сбили 13 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Новый Мир, Очеретино Мирное, Донецк, Новолюбовка, Балаклея, Казачья Лопань.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские военнослужащие уничтожили две ракеты "Точка-У" в воздухе над Токмаком (Запорожская область) и Сватово (Харьковская область).

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