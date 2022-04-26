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Заболеваемость COVID-19 в России снижается в течение десяти недель

11:24
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Тенденцию отметил Роспотребнадзор

По итогам 16-й недели 2022 года в России зарегистрировано 60 637 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказали в Роспотребнадзоре.
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Ведомство отметило, что тенденция снижения заболеваемости наблюдается в стране в течение последних десяти недель. Текущий показатель заболеваемости составил 41,32 на 100 тысяч населения, что на 20,5% ниже чем на прошлой неделе и на 32,8% ниже чем в среднем за последние четыре недели.

По итогам 16-й недели 2022 года превышение среднероссийских показателей заболеваемости было зарегистрировано в 39 регионах страны.

Роспотребнадзор предупреждает, что дальнейшая стабилизация эпидемиологической обстановки во многом будет зависеть от соблюдения противоэпидемиологических мер и прохождения гражданами ревакцинации. Это особенно актуально в преддверии майских праздников, говорится на официальном сайте ведомства.

В университете имени Джонса Хопкинса между тем подсчитали, что с начала пандемии коронавируса в мире было зарегистрировано 510 239 715 случаев заболевания. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за весь период пандемии достигло 6 220 718.

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