Мишустин дал поручения по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования

Поручение дано Министерству труда и соцзащиты

Правительство активизирует работу над нормативной базой для создания в России единого Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина во вторник, 26 апреля.

Глава правительства Михаил Мишустин поручил Министерству труда и социальной защиты России до 5 мая представить график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что они будут перечисляться в фонд единым платежом.

В кабмине подчеркнули, что после создания единого фонда все права граждан будут сохранены и гарантированы в полном объеме, сообщается на официальном сайте правительства.

В январе в Совете Федерации рассказали, что объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единую структуру может произойти с 1 января 2023 года. Сенатор Инна Святенко подтвердила планы по объединению ПФР и ФСС. Она подчеркнула, что работа по слиянию фондов не приведет к сбоям в их работе.

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