В воздушном пространстве Варшавы ограничат авиасообщение

Ранее в Польше стали массово увольнять авиадиспетчеров

Власти Польши ограничили число авиарейсов в воздушном пространстве Варшавы, передает ТАСС со ссылкой на "Официальный вестник".

Уточняется, что ограничения касаются аэропорта в Модлине и центрального варшавского международного аэропорта имени Фредерика Шопена. С 1 мая полеты в их зоне ответственности могут совершаться только в период между 09:30 и 17:00.

Вместе с тем приоритет рекомендуется отдавать рейсам в европейские столицы.

Ранее в Польше стали массово увольнять авиадиспетчеров. В конце марта заявления об уходе одновременно подали 44 сотрудника, сейчас в процессе увольнения находятся еще более 100 человек.

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