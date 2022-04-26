Президент Молдавии созывает Совбез из-за взрывов в Приднестровье

Майя Санду выступит с заявлением

Президент Молдавии Майя Санду созывает Совет безопасности страны из-за индентов в Приднестровье.

Заседание запланировано на вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба администрации главы республики. Оно начнется в 13:00 по московскому времени. После заседания Санду выступит с заявлением.

Накануне в здание министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Во вторник неизвестные взорвали две антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. В результате двух ЧП пострадавших нет.

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