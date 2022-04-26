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Матвиенко предложила сократить штат контрольно-надзорных органов

11:45
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Необходимо реформирование системы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на заседании во вторник, что назрела необходимость реформы контрольно-надзорных органов.

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"Они надзирают, контролируют, а их работу никто не контролирует. Они бесконтрольны. Они на местах так чудят, такое творят, что бизнес просто стонет", - отметила председатель верхней палаты парламента, которую цитирует "Интерфакс".

По ее словам, необходимо реформирование системы - сокращение численности "всей этой армии". Как подчеркнула Матвиенко, в сфере необходимо навести порядок.

"К сожалению, этот беспредел продолжается", - констатировала спикер.

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