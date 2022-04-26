Глава Минспорта оценил риск отстранения россиян от Олимпиады-2024

В России готовы к любому развитию событий

Пока нет причин обсуждать "отсутствие шансов" у российских спортсменов принять участие в Олимпийских играх в 2024 году. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

Глава Минспорта напомнил, что решения об отстранении российских спортсменов, которые приняты международными федерациями, как правило, действуют до конца 2022 года.

Матыцин выразил надежду, что проблем у россиян с участием в ОИ-2024 не возникнет, однако подчеркнул, что Россия готова к любым ситуациям. Главной задачей он назвал сохранение мотивации спортсменов и обеспечение их конкурентоспособности, сообщает ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции на Украине российских паралимпийцев отстранили от участия в Играх-2022 в Пекине. Российские власти организовали собственную Паралимпиаду. Ее победители и призеры получили денежное вознаграждение, равное призовым за медали Игр.

В целом российский бюджет сэкономил из-за отмены международных спортивных соревнований около 2,4 млрд рублей, эти средства будут направлены на строительство спортивных площадок.

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