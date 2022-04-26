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Глава Минспорта оценил риск отстранения россиян от Олимпиады-2024

12:22
  • вторник
  • 26 апреля 2022

В России готовы к любому развитию событий

Пока нет причин обсуждать "отсутствие шансов" у российских спортсменов принять участие в Олимпийских играх в 2024 году. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказал министр спорта России Олег Матыцин.
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Глава Минспорта напомнил, что решения об отстранении российских спортсменов, которые приняты международными федерациями, как правило, действуют до конца 2022 года.

Матыцин выразил надежду, что проблем у россиян с участием в ОИ-2024 не возникнет, однако подчеркнул, что Россия готова к любым ситуациям. Главной задачей он назвал сохранение мотивации спортсменов и обеспечение их конкурентоспособности, сообщает ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции на Украине российских паралимпийцев отстранили от участия в Играх-2022 в Пекине. Российские власти организовали собственную Паралимпиаду. Ее победители и призеры получили денежное вознаграждение, равное призовым за медали Игр.

В целом российский бюджет сэкономил из-за отмены международных спортивных соревнований около 2,4 млрд рублей, эти средства будут направлены на строительство спортивных площадок.

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