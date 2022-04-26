ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия предупредила о потенциале Украины по разработке химоружия

12:00
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Москва сделает все возможное для предотвращения химических провокаций Киева

У украинских властей имеется потенциал для разработки химического оружия. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин
США готовят на Украине провокацию с ядерным и химическим оружием

По мнению российского политика, официальный Киев так или иначе будет разыгрывать карту с химическими провокациями. Однако российская сторона предпримет все возможные меры, чтобы предотвратить провокации с химическим оружием на Украине.

При этом Шульгинов не исключил попыток отстранения России от участия в ОЗХО и других международных организациях на волне антироссийской риторики.

Российский постпред предположил, что Запад может попробовать повторить в отношении России "сирийский сценарий, связанный с поражением Сирии в правах и привилегиях по химической конвенции", сообщает ТАСС.

В Совете Федерации ранее предупредили, что западные государства могут пустить в ход оружие массового поражения на Украине для оправдания кризиса перед своими гражданами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Войска РХБ защиты
Войска РХБ защиты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.