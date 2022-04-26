Россия предупредила о потенциале Украины по разработке химоружия

Москва сделает все возможное для предотвращения химических провокаций Киева

У украинских властей имеется потенциал для разработки химического оружия. Об этом во вторник, 26 апреля, заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин

По мнению российского политика, официальный Киев так или иначе будет разыгрывать карту с химическими провокациями. Однако российская сторона предпримет все возможные меры, чтобы предотвратить провокации с химическим оружием на Украине.

При этом Шульгинов не исключил попыток отстранения России от участия в ОЗХО и других международных организациях на волне антироссийской риторики.

Российский постпред предположил, что Запад может попробовать повторить в отношении России "сирийский сценарий, связанный с поражением Сирии в правах и привилегиях по химической конвенции", сообщает ТАСС.

В Совете Федерации ранее предупредили, что западные государства могут пустить в ход оружие массового поражения на Украине для оправдания кризиса перед своими гражданами.

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