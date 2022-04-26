Рогозин закрыл свой профиль после покупки Twitter Илоном Маском

Глава SpaceX не сможет читать его посты

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин закрыл свой аккаунт в Twitter.

Около профиля Рогозина отображается значок замка, который означает, что читать могут только подписчики. Главу Роскосмоса читают более 800 тысяч человек, передает ТАСС.

Рогозин пока никак не прокомментировал свое решение, однако в Сети выразили мнение, что таким образом глава корпорации "спрятался" от своего конкурента по космосу Илона Маска. Известно, что владелец компании SpaceX и глава Роскосмоса не подписаны друг на друга.

Ранее стало известно, что глава Tesla Inc Илон Маск принял решение о покупке соцсети Twitter. Сумма сделки - 44 миллиарда долларов.

Twitter - американская соцсеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира компании располагается в Сан-Франциско, штат Калифорния. В начале марта доступ к Twitter на территории России был ограничен.

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