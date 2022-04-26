Россия предупредила Японию по поводу учений

Действия Токио провоцируют рост напряженности в регион

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов прокомментировал высокую интенсивность совместных военно-морских учений Японии и США вблизи российской границы.

По его словам, подобные действия провоцируют рост напряженности в регионе.

"Такие маневры, к которым нередко подключаются представители других государств, включая членов НАТО, отличаются как масштабами, так и тем, что на них отрабатываются операции, которые хотя и декларируются оборонительными, но потенциально носят наступательный характер", - добавил замглавы внешнеполитического ведомство (цитата по РИА "Новости").

Москва предупредила Токио, что будет предпринимать ответные меры в интересах укрепления своей обороноспособности в случае расширения подобной практики

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