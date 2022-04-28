Новые выплаты, длинные выходные: что изменится в жизни россиян с 1 мая

В стране вступает в силу ряд нововведений

Какие изменения принесет последний весенний месяц в жизнь родителей, пенсионеров, абонентов связи и должников - читайте в подборке ТВЦ.RU.

Отдых на майские праздники

На майские праздники у россиян будет в общей сложности восемь выходных дней. В этом году мы отдыхаем с 30 апреля по 3 мая (4 дня) по случаю Дня труда и с 7 по 10 мая (4 дня) по случаю Дня Победы. Рабочая неделя между праздниками продлится всего три дня – 4, 5 и 6 мая.

Торжества по случаю Дня Победы

9 мая россияне будут праздновать 77-летие Великой Победы. На Красной площади традиционно пройдет парад, а на улицах российских городов состоится акция "Бессмертный полк". В этом году ее проведут в очном формате.

Отцовский капитал

В мае 2022 года заработает закон о новых правилах использования средств материнского капитала. На государственную поддержку сможет рассчитывать мужчина, если мать ребенка, не являясь гражданкой России, умерла, оставила ребенка в роддоме или больнице и дала согласие на усыновление.

Выплата на детей от 8 до 17 лет

С 1 мая россияне смогут подать заявление на выплаты на детей от 8 до 17 лет. Рассчитывать на деньги могут семьи с низкими доходами – при назначении выплаты будет проводиться оценка нуждаемости по доходам и имуществу. Подать заявление можно на портале "Госуслуги", в ПФР или МФЦ.

Доплаты к пенсии

С 1 мая члены летных экипажей воздушных судов и отдельные категории работников угольной промышленности получат доплаты к пенсии.

- Выслуга в должности члена летного экипажа составляет не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек ушел с работы по состоянию здоровья в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, то стаж сокращается: для мужчин - не менее 20 лет, для женщин - не менее 15.

- Что касается выплат для горняков, то тут есть норматив по стажу – не менее 25 лет. Для работников ведущих профессий – не менее 20 лет.

- По случаю Дня Победы ветераны получат отдельную доплату в размере 10 тысяч рублей. Помимо выплат, предусмотрены доплаты по регионам.

- Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в мае, получат повышение фиксированной выплаты на 100% (6564,31 рубля). Такую же сумму прибавки получат инвалиды, которым в мае будет установлена первая группа.

Защита соцвыплат

С 1 мая изменяются правила списания денег за долги. Теперь со счета заемщика нельзя списать поступившие на счет социальные выплаты. Для этой операции нужно получать дополнительное согласие.

Увеличение суммы в СБП

Максимальный размер одной операции в системе быстрых платежей (СБП) увеличат с 600 тысяч рублей до одного миллиона в сутки. Минимальный лимит переводов останется на прежнем уровне – не менее 150 тысяч рублей.

Бесплатный газ

С мая вступит в силу закон, согласно которому к Вечным огням и Огням памяти будут подавать газ бесперебойно и бесплатно. Эту нужно для того, что символы памяти павшим героям больше не гасли из-за долгов местных властей перед управляющими компаниями.

Борьба с телефонным мошенничеством

С 1 мая заработает очередная мера по борьбе с телефонным мошенничеством. Теперь оператор сотовой связи будет обязан передавать в сеть связи другого оператора в неизменном виде полученный абонентский номер или уникальный код идентификации. Ожидается, что мера должна пресечь мошеннические подмены телефонных номеров.

Отсрочка для айтишников

1 мая завершается прием заявок на оформление отсрочки от армии для IT-специалистов через сервис "Госуслуги". Для оформления отсрочки от несения срочной службы в армии необходимо заполнить и приложить к заявлению специальную форму Минцифры. Призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке после 1 июня.

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