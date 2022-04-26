"Объективный процесс": МИД о переориентации России на Восток

С 2010 года доля стран АТР во внешней торговле России увеличилась более чем в три раза
Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов рассказал о процессе переориентации внешней стратегии Москвы на Восток.
"Этот процесс носит объективный характер, и обусловлен, в первую очередь, превращением Азиатско-Тихоокеанского региона в локомотив мирового экономического развития", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").
С 2010 года доля стран АТР во внешней торговле России увеличилась более чем в три раза, добавил дипломат, отметив: динамично развивающиеся экономики заинтересованы в увеличении поставок широкой номенклатуры российских товаров.
По словам Моргулова, речь идет не только об энергоресурсах, но также удобрениях, металлах, продовольствии, продукции машиностроения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"