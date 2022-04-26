Завершить реконструкцию планируют к середине лета

В Москве стартовал капитальный ремонт 20-го корпуса Боткинской больницы. Здание было построено ещё в начале прошлого века, и с тех пор серьезно им не занимались. Некоторые конструкции пришли в такое состояние, что просто не выдержат оборудование. Кроме того, корпус является объектом культурного наследия, так что перемены там проходят бережно.

Техническая революция. Штукатурку на стены наносят специальным аппаратом. Это быстрее, а, главное, надёжней. Машина подготавливает более качественную смесь и в результате здесь практически не будет воздушных пустот. Новый урологический комплекс Боткинской больницы, который сейчас на стадии капитальной реконструкции, оснастят роботизированной медицинской техникой. Такие операционные требуют особых условий работы. Поэтому даже черновой ремонт проводится по специальной технологии.

"В ходе капитального ремонта будут выполнены работы по усилению конструктивных элементов здания, полностью заменены инженерные коммуникации, а также будут выполнены работы по отделке, в соответствие с современными стандартами", - говорит советник Департамента капитального ремонта Москвы Руслан Ильин.

Пока на первых трёх этажах отбойные молотки ломают старые перекрытия, на последних инспектируют поверхность новой стены. Технология эта отработана.

"Подготовка к отделочным работам. В том числе черновая отделка. Параллельно мы делаем двумя закладками работу по демонтажу, и сразу, одновременно, выполняем работы по черновой отделке. Идём с опережением графика производства работ", - говорит заместитель генерального директора по производству подрядной организации Артур Туйчиев.

7-этажный корпус полностью перепрофилируется. Раньше здесь было сразу несколько отделений - кардиология, терапия, пульмонология. Теперь здесь будет урологический комплекс, где также будут лечиться онкобольные. И переделывать тут всё. В операционных даже придётся поднимать потолки, чтобы добавить пространства для роботизированной техники. Полы предстоит укрепить, ведь оборудование весит сотни килограммов. Старые металлоконструкции испытывать на прочность не стали, решили установить новые.

"Требования очень высоких стандартов. Стараемся соблюдать их в полной мере. Здесь будут сделаны полы в соответствие с медицинскими требованиями. Здесь будут располагаться палаты отделений онкологии и урологии," – говорит Артур Туйчиев.

В урологическом отделении на базе Боткинской больницы будут работать сразу две ведущие клиники под руководством академиков Дмитрий Пушкаря и Олега Лорана. Благодаря этим именам и новейшему оборудованию этот центр автоматически становится ведущим не только в нашей стране, но и в мире. А лечиться здесь смогут до 20 тысяч человек в год.

"Объединение этих двух клиник позволит сконцентрировать на базе Боткинской больницы весь спектр оказания помощи урологическим больным, начиная от общей урологии и заканчивая онкоурологией. Начиная от простых операций по лечению мочекаменной болезни, заканчивая сложнейшими операциями при резекции - удалении - мочевых пузырей, резекции почек, вмешательства по поводу рака предстательной железы с использованием роботических технологий", - сообщил заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗО г. Москвы Владимир Бедин.

На базе нового корпуса будет работать и образовательная кафедра. Молодые врачи смогут проходить практику на современном оборудовании и получать опыт ведущих специалистов страны. Завершить реконструкцию планируют к середине лета.

Илья Данильцев, Константин Чурашов, Егор Хлябич и Дмитрий Пищулин, "ТВ ЦЕНТР".

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