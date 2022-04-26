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В Москве прошло заседание Директорской ложи театров

15:07
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Говорили об организации благотворительных спектаклей

Работу культурных учреждений столицы в летний период обсудили на заседании Директорской ложи театров Москвы. По уже сложившейся традиции руководители столичных театров, ректоры вузов, представители министерств и ведомств собрались накануне в особняке Смирнова на Тверском бульваре. В этом году к ним присоединились представители Франции. Говорили о международном сотрудничестве, планах на ближайшие месяцы, а также о развитии театральной сферы. Обсудили и организацию благотворительных спектаклей.

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Заседание театров Москвы "Директорская ложа"
Заседание театров Москвы "Директорская ложа"
Заседание театров Москвы "Директорская ложа"
Заседание театров Москвы "Директорская ложа"
Заседание театров Москвы "Директорская ложа"
Заседание театров Москвы "Директорская ложа"
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