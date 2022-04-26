В Южном Тушине появится новая площадка для собак

Её возведут на месте существующей

В Южном Тушине началось строительство новой благоустроенной площадки для собак. Её возведут на месте существующей в рамках проекта "Питомцы в Москве". 4 площадки такого формата уже успешно работают в других районах города. В планах - открыть 14 новых и отремонтировать полсотни старых. При этом в проекте учитывают мнение специалистов и горожан. Так, площадка теперь будет разделена на три зоны. На одной хозяева смогут тренировать своих животных, на другой - просто выгуливать, а третья - место для отдыха владельцев четвероногих с лавочками и навесами. Учли и другие просьбы.



"Важно покрытие - вот сейчас площадки будут максимально экологичными, это будет не песок , который попадает иногда в шерсть и травмирует собак, а именно зеленое травянистое покрытие, экологически чистое. Это первое. Во-вторых, будут современные приспособления для тренировок. То есть мы привыкли к обычным мостикам, каким-то там лестницам, сейчас это будет сделано вместе с кинологами, и это принципиальный момент", - говорит депутат совета депутатов муниципального округа Южное Тушино Светлана Воловец.

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