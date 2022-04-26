Фитолампы для рассады в квартире: польза и вред

Как вырастить урожай и не потерять здоровье

Многие окна в московских многоэтажках с наступлением сумерек окрашиваются в необычный, светло-сиреневый цвет. Дискотека, тайный клуб, а может, портал в другое измерение, гадают прохожие.

Стаканчики с помидорами и огурцами - на этажерке и на диване. Горшки с цветами - на подоконнике. Вдоль стен - удобрения. Занят каждый свободный уголок в спальне москвички Елены Николаевны. Впереди - дачный сезон. Весна в этом году солнцем не радует, и пенсионерка ловит каждый его луч, чтобы рассада всходила быстрее.

"На солнышке нормально. Вот я её переставляю на кровать, обычно она у меня на кровати. Или на пол ставлю, расставляю по полу на солнце, и она у меня растёт", - рассказывает пенсионерка Елена Ничипорук.

Дочери Елены Николаевны рассудили: чтобы остановить ежедневный круговорот горшочков по комнате, нужна фитолампа. Сделали маме подарок на день рождения. И вот специальный осветительный прибор установлен и подключён. Но пенсионерка модной новинке не доверяет: что может быть лучше естественного света из окна?

"В том году же мы вырастили. Вот примерно такая она вырастает, мы потом её перевозим на дачу, и там сажаем конкретно уже", - говорит женщина.

Между тем профессиональные садоводы считают, что фитосвет для растений в квартире просто необходим.

"Свет за окном, на улице, у нас берётся за 100%. То, что у нас на подоконнике, это порядка 40% света мы теряем за счёт окна и за счёт того, что мы находимся на каком-то этаже. Томаты и огурец у нас светолюбивые культуры. Томат вообще любитель света, салат - любитель света. И мы должны сымитировать им природные условия", - говорит научный сотрудник филиала Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Ольга Миронова.

Но это досвечивание должно быть грамотным, говорят специалисты. Одним растениям достаточно короткого светового периода 6 часов, другим - 10-12, а некоторым - до 14-16 часов. Потому при покупке лампы нужно учитывать зону произрастания зелёного питомца и обращать внимание на спектр излучения светильника в его характеристиках.

У домохозяйки Ольги Никитиной из Подмосковья каждая полка с рассадой оснащена светодиодной лампой. Этим нужен белый свет, а тем - фиолетовый.

"Мы даже иногда свет не включаем. У нас лампы, светло. С утра включил это всё, и всё, на кухне светло. Нам не мешают эти лампы", - говорит она.

Растения и в домашних условиях должны соблюдать режим дня и ночи, говорит Ольга. Утром зажгла, а перед сном погасила. Вот только за день глаза немного устают. И действительно, фитосвет вместе с пользой для растений несёт вред для человека, предупреждают офтальмологи. Может пострадать глазная поверхность и появиться синдром сухого глаза.

"Это покраснение, это дискомфорт, снижение остроты зрения. Поэтому использовать надо очень осторожно и всё-таки для растений. И свет должен быть направлен именно на это растение, то есть соблюдать все требования инструкции, и, конечно, не в жилых помещениях", - объясняет профессор д.м.н., главный врач медицинской клиники Татьяна Шилова.

Окулисты советуют не ставить фитолампы в жилых комнатах, проводить в одном помещении с ними как можно меньше времени или хотя бы использовать специальную ширму.

Ксения Игнатова, Валерия Дзгоева, Сергей Смирнов и Дмитрий Филиппов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"