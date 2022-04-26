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В Пушкинском музее открылась выставка "Между землей и небом"

15:14
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Она приурочена к 85-летию со дня рождения российского художника Эдуарда Штейнберга

"Между землей и небом!" - сегодня в Пушкинском музее открылась выставка, посвящённая 85-летию Эдуарда Штейнберга - одного из самых ярких советских нон-конформистов.

Представлены не только его собственные картины, но и полотна художников, с которыми Штейнберг был духовно близок. Рембрандт, Гойя, Чекрыгин - мастера, которые жили в разные эпохи, но размышляли над одними темами. Падение и искупление. Отчаяние и надежда. Разумность бытия и трагическая растерянность. Мир противоречив, но невероятно притягателен - об этом каждая работа на выставке. 

"Это может быть какой-то сложный исторический контекст, как в случае с Чекрыгиным, это может быть собственный внутренний кризис, как в случае с поздним Рембрандтом, офорты которого мы показываем на выставке. Это могут быть рассуждения общего порядка, как у Эдуарда Штейнберга. То есть у каждого художника своя история", - говорит куратор выставки Олег Антонов.

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Выставка "Между землей и небом"
Выставка "Между землей и небом"
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