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Суд в Москве арестовал имущество и счета ООО "Гугл" на 500 млн рублей

13:16
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Эта мера предпринята по иску к "Гугл"

Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО "Гугл" на сумму 500 млн рублей в качестве обеспечительной меры по иску ООО "ГПМ Развлекательное телевидение". Об этом говорится в определении суда, размещенном в картотеке арбитражных дел во вторник, 26 апреля.
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"ГПМ РТВ" в своем иске потребовало обязать "Гугл" восстановить полный доступ к аккаунту компании на YouTube со всеми функциями, а также признать недействительным односторонний отказ "Гугл" от соглашения и взыскать с компании неустойку.

Арбитраж удовлетворил требование заявителя о принятии обеспечительных мер. Арестовано все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", а также денежные средства, которые будут поступать на банковские счета компании, сообщает "Интерфакс".

Ранее Роскомнадзор запретил распространение рекламы на сервисах Google, это касается в том числе поисковика, Google Play, YouTube и Gmail. В Думе предупредили, что в связи с введением видеохостингом YouTube, который принадлежит Google, новых правил россиянам нужно быть готовыми к его блокировке.

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