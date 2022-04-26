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Россию могут попытаться отстранить от участия в ОЗХО

12:39
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Об этом сообщил российский постпред при организации

Россию могут попытаться отстранить от участия в ОЗХО на волне антироссийской риторики, заявил постоянный представитель страны при организации Александр Шульгин.

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"Теоретически этот сирийский сценарий, связанный с поражением Сирии в правах и привилегиях по химической конвенции, западные страны могут попробовать повторить и в отношении России", - уточнил он (цитата по ТАСС).

Как заметил Шульгин, по вине американцев и их союзников в ОЗХО начал твориться произвол.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)
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