Об этом сообщил российский постпред при организации

Россию могут попытаться отстранить от участия в ОЗХО на волне антироссийской риторики, заявил постоянный представитель страны при организации Александр Шульгин.

"Теоретически этот сирийский сценарий, связанный с поражением Сирии в правах и привилегиях по химической конвенции, западные страны могут попробовать повторить и в отношении России", - уточнил он (цитата по ТАСС).

Как заметил Шульгин, по вине американцев и их союзников в ОЗХО начал твориться произвол.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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