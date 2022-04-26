В Приднестровье сообщили об атаке на воинскую часть

Республиканский совет безопасности рассказал о трех терактах

На территории Приднестровской Молдавской Республики произошли три террористические атаки, в результате которых пострадали воинская часть в селе Парканы, здание Министерства госбезопасности в Тирасполе и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказали в совете безопасности непризнанного государства.

Власти ПМР по итогам заседания Совета безопасности установили в республике красный уровень террористической угрозы. Он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

На территории ПМР базируются российские миротворческие силы. Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией Олег Беляков заявил, что миротворцы контролируют ситуацию, сообщает РБК.

25 апреля здание министерства госбезопасности в Тирасполе обстреляли из ручных гранатометов. В парламенте Приднестровья заявили, что это провокация с целью посеять панику.

26 апреля в Приднестровье неизвестные взорвали ретранслировавший российские программы радиоцентр. Никто из сотрудников радиоцентра и местных жителей не пострадал.

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