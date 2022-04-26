В Приднестровье отменили парад на 9 мая

Проведение массовых мероприятий небезопасно

Совет безопасности Приднестровья отменил военный парад по случаю Дня Победы, запланированный на 9 мая.

Решение было принято после серии террористических атак в регионе.

"Массовое скопление граждан, централизованно организованное в отдельно взятых локациях, небезопасно", - заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Сейчас в Приднестровье действует "красный", наивысший уровень террористической опасности. Особый режим будет действовать 15 дней. Вокруг городов Приднестровья устанавливаются блокпосты, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение до конца учебного года.

Накануне в здание министерства госбезопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. Во вторник неизвестные взорвали две антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. В результате двух ЧП пострадавших нет.

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