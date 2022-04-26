Бочкарев: около 12 тыс. рабочих мест создадут в ходе реорганизации части промзоны "Коровино"

Реализовать проект планируется до 2035 года

Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев, в Дмитровском районе в ходе реорганизации части территории промышленной зоны №46 "Коровино" общей площадью более 35 гектаров будет создано около 12 тысяч новых рабочих мест.

По словам замглавы города, предполагается построить объекты промышленного и общественно-делового назначения. Общая площадь этих объектов составит более 375 тысяч квадратных метров.

Реализовать проект планируется до 2035 года, уточнил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Сейчас продолжается разработка градостроительной документации.

"Комплексному развитию подлежит территория, включающая земельные участки на ул. Вагоноремонтная: вл. 4А, стр. 6, 7, вл. 10А, стр. 1, 4, 7, 13, 15, 16, 17, д. 10, стр. 1, а также 80 км МКАД, вл. 4", - рассказал Левкин.

Создание новых рабочих мест сократит маятниковую миграцию и нагрузку на транспортную систему столицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"