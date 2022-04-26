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Собянин утвердил порядок получения грантов на профобучение с целью трудоустройства

13:06
  • вторник
  • 26 апреля 2022

На эти цели из городского бюджета выделено 100 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок получения грантов на дополнительное профессиональное обучение граждан с целью трудоустройства. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством Собянина.
Собянин напомнил о мерах поддержки бизнеса и москвичей в условиях санкций

Гранты смогут получить граждане, достигшие 18 лет, которые на момент начала обучения не состояли в трудовых отношениях; по собственной инициативе прошли обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования; самостоятельно оплатили обучение; осуществляют непрерывную трудовую деятельность не менее трех месяцев по трудовому договору, заключенному не ранее следующего дня после заключения договора об обучении.

На эти цели из городского бюджета выделено 100 млн рублей. Величина гранта составит до 95% фактически понесенных и документально подтвержденных затрат на обучение, но не более 60 тысяч рублей за календарный год. Получить грант можно будет однократно.

Прием и отбор заявок на получение грантов будет осуществлять департамент предпринимательства и инновационной политики Москвы.

Ожидается, что новой мерой поддержки воспользуются около 6 тысяч москвичей в год. Выделение грантов на обучение с целью дальнейшего трудоустройства является частью пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления.

Ранее Сергей Собянин утвердил порядок выделения грантов на поддержку делового и молодежного туризма. Согласно подписанному мэром документу, столичное правительство окажет финансовую поддержку мероприятиям в этой сфере, а также выделит средства для привлечения в Москву туристов старшего поколения.

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