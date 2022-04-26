Мэр Москвы подписал соответствующее постановление

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил получение детских пособий и социальной помощи для безработных. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством Собянина.

В соответствии с постановлением градоначальника доход гражданина, уволенного после 1 марта 2022 года и в течение трех месяцев признанного безработным, не будет учитываться при оценке среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячного пособия на детей в возрасте от нуля до трех лет, от трех до семи лет и от семи до 18 лет. При этом пособие будет назначено на шесть месяцев либо до достижения ребенком возраста трех, семи или 18 лет.

Также он не будет учитываться при назначении выплаты при рождении ребенка в семье, где возраст обоих родителей не превышает 35 лет, заключении социального контракта (оказание помощи малообеспеченным семьям с детьми в обмен на обязательства родителей предпринимать активные усилия по трудоустройству); предоставление адресной социальной помощи.

Постановление также расширяет перечень доходов семей с детьми, которые не учитываются при оценке нуждаемости для назначения социальных выплат. В него включена компенсация родительской платы за детский сад; налоговые вычеты, полученные через работодателя, и денежные средства, возвращенные после перерасчета налоговой базы с учетом предоставления вычетов по окончании налогового периода.

Упрощение порядка назначения социальных пособий станет эффективной мерой поддержки семей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации вследствие временной утраты заработка одним либо обоими родителями.

12 апреля Сергей Собянин утвердил новый порядок выплаты ежемесячных пособий на детей из нуждающихся семей. На пособия могут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает установленную в Москве величину прожиточного минимума (18714 рублей в месяц). В зависимости от уровня дохода семьи выплата может составить от 50% до 100% прожиточного минимума на ребенка.

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