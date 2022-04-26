Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Стороны обсудили ситуацию на Украине

Как сообщил Дмитрий Песков, во вторник состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я, действительно, могу подтвердить. Более того, я могу сказать, что он уже состоялся. И могу подтвердить, что, действительно, там обсуждалась Украина", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что более детальная информация будет обнародована позднее.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Турция выступает одним из посредников в конфликте. Анкара воздерживается от ограничительных мер в отношении России, использует сдержанную риторику. В Стамбуле состоялся один из раундов переговоров между делегациями России и Украины.

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