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Кремль выразил обеспокоенность ситуацией в Приднестровье

13:50
  • вторник
  • 26 апреля 2022

В Москве внимательно наблюдают за развитием событий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль очень внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье.

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"Безусловно те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность", - добавил кремлевский спикер, которого цитирует РИА "Новости".

Ранее власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики ввели "красный" уровень террористической опасности после того, как в Тирасполе в здание министерства госбезопасности ПМР выстрелили из ручного противотанкового гранатомета.

Кроме того, два взрыва произошли в поселке Маяк Григориопольского района.

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