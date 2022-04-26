Кремль выразил обеспокоенность ситуацией в Приднестровье

В Москве внимательно наблюдают за развитием событий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль очень внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье.

"Безусловно те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность", - добавил кремлевский спикер, которого цитирует РИА "Новости".

Ранее власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики ввели "красный" уровень террористической опасности после того, как в Тирасполе в здание министерства госбезопасности ПМР выстрелили из ручного противотанкового гранатомета.

Кроме того, два взрыва произошли в поселке Маяк Григориопольского района.

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