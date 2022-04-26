ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Роспотребнадзоре допустили активизацию COVID-19 осенью

14:32
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Это может произойти на фоне сезона респираторных инфекций

В России в течение теплого времени года могут регистрироваться как подъемы, так и спады заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 510 млн

Эксперт пояснил, что эпидемический процесс COVID-19 характеризуется умеренной активностью, что находит свое отражение в ежедневно регистрируемых цифрах заболеваемости. При этом подъемы и спады могут регистрироваться в течение всего теплого времени года, особенно если в страну придет какой-либо новый эпидемически значимый вариант вируса.

Осенью, когда начинается сезон респираторных вирусов, COVID-19 также может вновь активизироваться. К этому времени нужно подготовиться и своевременно пройти вакцинацию, как от гриппа, так и от коронавируса.

В целом Горелов охарактеризовал эпидситуацию по COVID-19 в России в настоящее время как относительно стабильную, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что по итогам 16-й недели 2022 года в России зарегистрировано 60 637 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Текущий показатель заболеваемости составил 41,32 на 100 тысяч населения, что на 20,5% ниже чем на прошлой неделе и на 32,8% ниже чем в среднем за последние четыре недели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.