В Роспотребнадзоре допустили активизацию COVID-19 осенью

Это может произойти на фоне сезона респираторных инфекций

В России в течение теплого времени года могут регистрироваться как подъемы, так и спады заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт пояснил, что эпидемический процесс COVID-19 характеризуется умеренной активностью, что находит свое отражение в ежедневно регистрируемых цифрах заболеваемости. При этом подъемы и спады могут регистрироваться в течение всего теплого времени года, особенно если в страну придет какой-либо новый эпидемически значимый вариант вируса.

Осенью, когда начинается сезон респираторных вирусов, COVID-19 также может вновь активизироваться. К этому времени нужно подготовиться и своевременно пройти вакцинацию, как от гриппа, так и от коронавируса.

В целом Горелов охарактеризовал эпидситуацию по COVID-19 в России в настоящее время как относительно стабильную, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что по итогам 16-й недели 2022 года в России зарегистрировано 60 637 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Текущий показатель заболеваемости составил 41,32 на 100 тысяч населения, что на 20,5% ниже чем на прошлой неделе и на 32,8% ниже чем в среднем за последние четыре недели.

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