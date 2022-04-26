Путин вручил награды победителям Олимпийских игр в Пекине

Церемония прошла в Екатерининском зале

Владимир Путин проводит встречу с российскими олимпийцами и паралимпийцами. Президент вручил государственные награды победителям Зимних игр. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале.

В Пекине наши атлеты завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Награждая Орденом дружбы Камилу Валиеву, президент поздравил её с днём рождения. И отметил: спортсменка вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства, чего невозможно добиться при помощи допинга. Убедительные победы россиян глава государства назвал блестящими и волевыми.

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