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Россия вышлет трех шведских дипломатов

14:07
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Они получили статус персона нон грата

Министерство иностранных дел России заявило послу Швеции Малене Мард протест в связи с выдворением со шведской территории троих российских дипломатов. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Россия выслала 40 германских дипломатов

Также протест выражен в связи с тем, что Стокгольм оказывает военную поддержку украинским властям.

В ответ на действия Швеции Россия объявила троих шведских дипломатов персона нон грата, им предписано покинуть российскую территорию, сообщает РИА Новости.

5 апреля министерство иностранных дел Швеции объявило о решении выслать из страны трех российских дипломатов. В Совете Федерации заявляли, что зарубежные государства действуют так от бессилия, поскольку меры экономического воздействия на Россию не работают, при этом от российского газа они отказаться не могут.

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