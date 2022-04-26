Россия вышлет трех шведских дипломатов

Они получили статус персона нон грата

Министерство иностранных дел России заявило послу Швеции Малене Мард протест в связи с выдворением со шведской территории троих российских дипломатов. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Также протест выражен в связи с тем, что Стокгольм оказывает военную поддержку украинским властям.

В ответ на действия Швеции Россия объявила троих шведских дипломатов персона нон грата, им предписано покинуть российскую территорию, сообщает РИА Новости.

5 апреля министерство иностранных дел Швеции объявило о решении выслать из страны трех российских дипломатов. В Совете Федерации заявляли, что зарубежные государства действуют так от бессилия, поскольку меры экономического воздействия на Россию не работают, при этом от российского газа они отказаться не могут.

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