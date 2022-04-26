Установлена личность застрелившего детей в детсаду Вешкаймы

Губернатор прервал рабочую поездку и направился на место трагедии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в детском садике "Рябинка" в Вешкайме.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства трагедии. По данным источника ТАСС, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.

По данным telegram-канала Mash, стрельбу устроил 26-летний Руслан Ахтямов. Ружье, из которого он застрелил воспитательницу и детей, зарегистрировано на 68-летнего Александра Дронина. Telegram-канал BAZA утверждает, что Дронин убит. Не исключено, что это сделал Ахтямов, чтобы завладеть оружием.

Ранее сообщалось, что вооруженный ружьем Иж-27 мужчина устроил стрельбу в детском саду "Рябинка" на улице 50 лет СССР в Вешкайме Ульяновской области. ЧП произошло в садике во время тихого часа.

Преступник проник в здание через пожарную лестницу, застрелил нянечку и двух детей 2016 и 2017 годов рождения, а после покончил с собой. Ранение получила младший воспитатель. Она смогла добежать до повара и попросить, чтобы она вызвала полицию и скорую.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте и первым рейсом вылетел в Ульяновск. Семьям погибших будет оказана медицинская и психологическая помощь.

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