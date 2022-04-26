ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Установлена личность застрелившего детей в детсаду Вешкаймы

14:36
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Губернатор прервал рабочую поездку и направился на место трагедии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в детском садике "Рябинка" в Вешкайме.
Неизвестный застрелил нянечку и двух детей в детсаду под Ульяновском

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются обстоятельства трагедии. По данным источника ТАСС, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт.

По данным telegram-канала Mash, стрельбу устроил 26-летний Руслан Ахтямов. Ружье, из которого он застрелил воспитательницу и детей, зарегистрировано на 68-летнего Александра Дронина. Telegram-канал BAZA утверждает, что Дронин убит. Не исключено, что это сделал Ахтямов, чтобы завладеть оружием.

Ранее сообщалось, что вооруженный ружьем Иж-27 мужчина устроил стрельбу в детском саду "Рябинка" на улице 50 лет СССР в Вешкайме Ульяновской области. ЧП произошло в садике во время тихого часа.

Преступник проник в здание через пожарную лестницу, застрелил нянечку и двух детей 2016 и 2017 годов рождения, а после покончил с собой. Ранение получила младший воспитатель. Она смогла добежать до повара и попросить, чтобы она вызвала полицию и скорую.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что прервал рабочую поездку на "Иннопром" в Ташкенте и первым рейсом вылетел в Ульяновск. Семьям погибших будет оказана медицинская и психологическая помощь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники полиции
Сотрудники полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.