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В России выросло количество экстремистских преступлений

14:12
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Активно задействуются возможности социальных сетей и мессенджеров

В 2021 году количество выявленных экстремистских преступлений в России выросло более чем на четверть (плюс 26,9%), говорится в докладе генпрокурора Игоря Краснова.

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"Две трети (62,5%) преступлений совершены с использованием интернета (в 2020 году - 56,8%)", - цитирует документ ТАСС.

Уточняется, что активно задействовались возможности социальных сетей и мессенджеров.

"Вызывает особую тревогу совершение таких преступлений несовершеннолетними", - также сказано в тексте. Наиболее заметно повлияло на статистику увеличение числа дел по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

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