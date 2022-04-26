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Жителей средней полосы ждут последние весенние заморозки

14:51
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Похолодание принесет антициклон

Антициклон из Скандинавии сместит циклон из Центральной России на северо-восток и вызовет ощутимое снижение температуры. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.
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Эксперт рассказала, что из-за этого в конце недели и в первые дни мая в ночные часы возможны заморозки — вероятно, последние в текущем сезоне.

Температура воздуха станет ниже климатической нормы на 4-5 градусов. На четверг, 28 апреля, придется пик похолодания. Ночью столбики термометров опустятся до нуля, местами — до минус одного градуса. Днем воздух прогреется до девяти градусов. При этом осадки не прогнозируются.

В пятницу и субботу ночью преобладающая температура будет от минус двух до плюсе трех градусов, днем — до плюс десяти градусов. Местами пройдут небольшие дожди, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее синоптики предупреждали, что жителей столичного региона на следующей неделе ждут ночные заморозки. Это явление часто бывает в конце апреля — начале мая.

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