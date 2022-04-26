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Мишустин поручил оперативно снизить ставку по льготной ипотеке

14:47
  • вторник
  • 26 апреля 2022

С 12% до 9%

Оперативно подготовить документы для продления программы льготной ипотеки до конца года сегодня поручил Михаил Мишустин на заседание президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Также ставка будет снижена с 12 до 9 процентов. Соответствующее указание накануне дал Владимир Путин. Это не только повысит доступность жилья, но и поддержит строительную отрасль.

Также на совещании обсудили и меры, которые сдержат рост стоимости проезда в общественном транспорте. Так перевозчикам ограничат возможность уведомительного изменения маршрутов и их произвольного прекращения.

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