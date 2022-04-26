На реакторе в Финляндии внепланово сработала система защиты

Это произошло во время проведения пуско-наладочных работ

На третьем энергоблоке АЭС "Олкилуото" в Финляндии произошло внеплановое срабатывание функции защиты. Случилось это во время проведения пуско-наладочных работ.

"В соответствии с инструкциями TVO сообщила об инциденте в управление радиационной и ядерной безопасности и в центр реагирования на чрезвычайные ситуации", - приводит ТАСС сообщение Управления по ядерной безопасности Финляндии.

Уточняется, что радиационной опасности для окружающей среды инцидент не представляет. Эксперты выясняют причину произошедшего.

13 марта третий блок АЭС "Олкилуото" подключили к электросети Финляндии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"