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На реакторе в Финляндии внепланово сработала система защиты

15:05
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Это произошло во время проведения пуско-наладочных работ

На третьем энергоблоке АЭС "Олкилуото" в Финляндии произошло внеплановое срабатывание функции защиты. Случилось это во время проведения пуско-наладочных работ.

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"В соответствии с инструкциями TVO сообщила об инциденте в управление радиационной и ядерной безопасности и в центр реагирования на чрезвычайные ситуации", - приводит ТАСС сообщение Управления по ядерной безопасности Финляндии.

Уточняется, что радиационной опасности для окружающей среды инцидент не представляет. Эксперты выясняют причину произошедшего.

13 марта третий блок АЭС "Олкилуото" подключили к электросети Финляндии.

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