Пентагон: нет причин, чтобы конфликт на Украине перерос в ядерный

Вашингтон продолжает следить за ситуацией

Представитель Пентагона Джон Кирби оценил перспективу ядерной войны.

"Я соглашусь с господином Лавровым в том, что в ядерной войне не может быть победителей и ее не следует начинать. Нет никаких причин для того, чтобы нынешний конфликт на Украине вышел на этот уровень", - сказал он в интервью CNN.

При этом спикер американского военного ведомства добавил, что Вашингтон продолжает следить за ситуацией. В настоящее время Штаты не видят причин менять степень готовности стратегических ядерных сил сдерживания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принципиальная позиция Москвы состоит в недопустимости ядерной войны. Вместе с тем риски ядерного конфликта сегодня, по словам Лаврова, "весьма существенны".

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