МИД: Россия предпочла бы не вмешиваться в ситуацию в Приднестровье

В Москве хотели бы избежать подобного сценария

Россия хотела бы избежать сценария, при котором Москве придется вмешаться в конфликт в Приднестровской Молдавской Республике. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказали в российском Министерстве иностранных дел.

Россия пока не контактировала с властями Молдавии по ситуации в ПМР, сообщил заместитель МИД Андрей Руденко. Он выразил надежду, что все виновные в совершении терактов в Приднестровье будут установлены и наказаны.

Российской стороне не хотелось бы, чтобы в результате расследования выяснилось бы, что за этим стоят те же силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах, подчеркнул дипломат.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что считают введение чрезвычайного положения в Приднестровье оправданным, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль очень внимательно наблюдает за ситуацией в Приднестровье, а поступающие из непризнанной республики новости вызывают обеспокоенность.

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