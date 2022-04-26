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Литва заморозила активы России и Белоруссии

15:37
  • вторник
  • 26 апреля 2022

Это действие предпринято в рамках санкций ЕС

Власти Литвы заморозили активы России и Белоруссии на сумму более 20 млн евро, а также долларовые и рублевые активы на фоне санкций, введенных Евросоюзом. Об этом во вторник, 26 апреля, рассказала литовская служба расследования финансовых преступлений.
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Общая сумма замороженных денежных средств составляет более 20,278 млн евро, 3,419 млн долларов США и 546 тысяч российских рублей.

Санкции применяются к семи юридическим лицам в Литве за связи с лидером фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым, совладельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым, бизнесменом Андреем Мельниченко, министром транспорта России Виталием Савельевым, главой "Роснефти" Игорем Сечиным, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полицейская служба ЕС Европол совместно с агентствами Евросоюза по судебным делам и защите внешних границ с 11 апреля приступила к реализации операции "Оскар". Задачами этой операции Европол назвал финансовые расследования по поиску активов, связанных с подсанкционными российскими лицами.

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